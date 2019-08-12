На концерте Веры Брежневой пиротехника вышла из-под контроля — видео

Исполнительница подчеркнула, что остановить холодный дым никому не удавалось, однако выступление решили не прерывать.

Вера Брежнева рассказала о сбое пиротехнической системы, который произошёл во время её выступления на международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку в конце июля.

— Во время этого выступления на фестивале "Жара" случился сбой пиротехнической системы. Я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка, и продолжила петь, — поделилась певица в комментарии к записи с концерта, которую опубликовала у себя в Instagram.

По словам очевидцев, за кулисами в этот момент было "весело" — остановить этот дым не мог никто.

— Номер решили не прерывать, и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом, — подчеркнула Брежнева, отметив, что энергетика во время её выступления зашкаливала.

Ранее Лайф рассказывал, что Аниту Цой с фестиваля "Жара" увезли на скорой помощи. Певицу госпитализировали из-за травмы пальца. В результате Цой пришлось отменить несколько концертов.