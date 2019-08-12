Протоиерей рассказал, как крещение в Гатчине выглядело с позиции священника

Протоиерей Андрей Ефанов рассказал, как крещение ребёнка в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине выглядело со стороны игумена Фотия. По его словам, клирик пытался "вместить невместимое — крупного младенца в маленькую купель".

— Получается плохо. Он старается изо всех сил. Ему мешает мать ребёнка. Но он обязан закончить. Или встанет вопрос о действительности крещения. Священник в спешке совершает недопустимое, но он делает это не по злобе или нелюбви к пришедшим: он должен завершить то, что он уже 22 года делает как самое важное в своей жизни, — совершает таинство Церкви, — написал Ефанов в посте в "Фейсбуке".

При этом, по словам протоиерея, родители малыша видели другое — "их ребёнка обижают". Реакцию матери, которая пыталась отобрать сына у игумена, он назвал естественной.

— В своей неправоте священник прав. В своей правоте родители неправы. Такая вот беда! — резюмировал Ефанов.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Интернета. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика. Сам игумен Фотий обвинил в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка, при этом на его грубость при таинствах пожаловалось ещё несколько женщин.