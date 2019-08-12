Грубо крестивший малыша игумен из Гатчины: Священник не может угождать всем

Фотий подчеркнул, что осуществление пасторского долга связано с немалыми трудностями.

Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий прокомментировал Лайфу ситуацию с "жёстким крещением" годовалого ребёнка, которая вызвала резонанс после публикации в Сети видеозаписи из храма. Он не считает, что произошло что-то "сверхстрашное".

— Воды ребёнок не наглотался. Насколько я видел, вроде бы и о стенки купели не ударился. Ну а то, что кричал — знаете, кричат, — заявил игумен.

Клирик подчеркнул, что "жалобы поступают почти на всех священников".

— Я бы, наверное, удивился, если бы узнал, что есть священник, на которого никогда никто не жалуется: значит, наверное, что-то не то в его деятельности, — отметил Фотий, подчеркнув, что "священник не может угождать всем и вся".

— Осуществление пасторского долга священника связано, порой, с немалыми трудностями, — резюмировал он.

Напомним, накануне в Сети появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Интернета. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика. Сам игумен Фотий обвинил в скандале с крещением "скучающую" мать ребёнка, при этом на его грубость при таинствах пожаловалось ещё несколько женщин.