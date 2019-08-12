"Глаз за глаз". Протесты в Гонконге становятся жёстче с каждым днём

В аэропорту города было отменено более 120 вылетов и более 70 прибывающих рейсов.

В аэропорту Гонконга, администрация которого отменила все вылеты, а прилёты задержаны или также отменены, несмотря на наступление тёмного времени суток продолжают оставаться протестующие. В воздушной гавани ночуют и путешественники, которые не смогли покинуть город из-за отменённых рейсов. Они обвиняют вышедших на протесты активистов в разрушении "собственной страны", пишет CNN.

— Вы разрушаете собственную страну, и вам всем придётся жить с этим. В ближайшие 20 лет Гонконг (является специальным административным районом КНР. — Прим. Лайфа) станет Китаем, нравится вам это или нет, — заявила одна из женщин, застрявшая в аэропорту вместе с ребёнком.

Акция протеста в аэропорту должна была завершиться 11 августа, однако после того как в ходе операции по разгону митингующих полицейский случайно выбил глаз активистке, протестующие вернулись в воздушную гавань в ещё большем количестве.

Они стали выкрикивать слоганы "Верни нам глаз, разбойник-полицейский" и "Глаз за глаз".

Путешественники, которые застряли в аэропорту из-за отмены рейсов, попросту не знают, что им делать. В воздушной гавани закрыты все магазины и кафе, люди практически остались без воды — она есть только в питьевых фонтанчиках одного из ресторанов быстрого питания. Пассажиры жалуются, что персонал аэропорта им никак не помогает, не информирует о происходящем.

Medical professionals protested at the Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, some with a right eye patch, referring to the incident on Sunday that a protester sustained a ruptured eye from an apparent police assault.



“Hong Kong police attempt to murder Hong Kong citizens” pic.twitter.com/EWpKEv4YFC — Kris Cheng (@krislc) August 12, 2019

Люди, которые не смогли улететь из города, ночуют где придётся: кто-то облюбовал стойки регистрации, другие расположились на скамейках. Протестующие говорят, что у них нет планов — они не знают, как долго будут оставаться в аэропорту.

Airport protesters are still greeting the last arrivals, chanting “stand with Hong Kong, fight for freedom.” #antiELAB #Hongkongprotests pic.twitter.com/aur2C3IQ2w — zeynep tufekci (@zeynep) August 12, 2019

Как ранее писал Лайф, в Гонконге с июня не утихают массовые акции, вызванные продвижением закона об экстрадиции. 5 августа из-за демонстраций в городе случился транспортный коллапс: был заблокирован ряд дорог, а также нарушена работа метрополитена и аэропорта. Глава администрации Гонконга осудила агрессию демонстрантов, которые угрожают процветанию и стабильности района.