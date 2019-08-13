Устроившую свадьбу дочери за $2 млн судью отстранили от ведения процессов

Скандально известную краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая устроила свадьбу дочери за $2 млн, отстранили от судебной деятельности. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Перемены в составе судей решил осуществить новый глава Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
— Это сделано с целью совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке, — приводит издание цитату из приказа.
Теперь Хахалева войдёт в состав судьей, которые занимаются научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам.
Напомним, в июле 2017 года краснодарская судья Елена Хахалева устроила дочери свадьбу за два миллиона долларов. Из них 115 тысяч евро было потрачено на гонорар звёздам эстрады, выступавшим на церемонии.
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