После смерти миллиардера Эпштейна ФБР провело обыски на его острове

Отмечается, что бизнесмен-работорговец приобрёл кусочек суши в 1998 году за 7,95 миллиона долларов.

Сотрудники Федерального бюро расследований провели обыски на острове, который принадлежал американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну, арестованному за сексуальные преступления и покончившему жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, ФБР провело обыск в доме Эпштейна на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море. Несколько свидетелей ранее утверждали, что на остров регулярно привозили несовершеннолетних девушек.

Исходя из опубликованной информации, миллиардер приобрёл остров в 1998 году за 7,95 миллиона долларов. На нём располагаются особняк, два бассейна и ещё несколько построек. Согласно сведениям AP, все трудящиеся на острове работники подписывали соглашение о неразглашении информации.

Как ранее писал Лайф, американского миллиардера Джеффри Эпштейна арестовали 6 июля по обвинению в педофилии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Максимальный срок заключения, который грозил бизнесмену, — 45 лет.

В конце июля Джеффри Эпштейна нашли в тюремной камере без сознания. Некоторые источники считают, что он пытался покончить с собой или инсценировать попытку суицида. А в начале августа в тюремной камере обнаружили его тело. Расследованием смерти миллиардера занимается ФБР.