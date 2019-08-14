Пригожин прокомментировал поведение Бузовой, приравнявшей себя к блокадникам

По словам продюсера, подобными поступками девушка стремится привлечь внимание к своей персоне.

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное видео певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

По словам продюсера, подобными поступками Бузова привлекает к себе внимание.

— Как маленькие дети выпендриваются для того, чтобы их заметили, — вот из той же серии, — отметил Пригожин.

Ранее Ольга Бузова выложила видео в своём инстаграме, где она вылизывает тарелку и называет себя блокадницей. Ролик вызвал гнев даже поклонников певицы, и позже на её защиту встала мать, которая объяснила поступок дочери тем, что история блокады Ленинграда коснулась и их семьи в том числе. А вот телеведущий Владимир Соловьёв был менее снисходителен к Бузовой и посоветовал ей "жевать, а не говорить".