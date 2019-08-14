Число пострадавших из-за взрывов под Ачинском возросло до 40

По данным врачей, восемь человек госпитализированы в стационар, все остальные проходят лечение амбулаторно.

Количество пострадавших из-за взрывов на военных складах вблизи города Ачинска в Красноярском крае увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

— Всего 40 за два эпизода. По первому — 15, в том числе 14 пострадавших и один погиб. По второму — ещё 25 пострадавших. Восемь находятся в стационаре, остальные лечатся амбулаторно, — сказал собеседник агентства.

Напомним, что 5 августа на военном складе под Ачинском произошла серия взрывов боеприпасов. Спустя два дня ситуация нормализовалась, люди начали возвращаться в свои дома после эвакуации, а экстренные службы приступили к разминированию оставшихся снарядов.

Однако позднее боеприпасы вновь начали детонировать, в связи с чем власти Ачинска объявили повторную эвакуацию. Лайф опубликовал видео, как один из снарядов взорвался вблизи группы сапёров, а также кадры с последствиями новых взрывов.