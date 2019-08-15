В аэропорту Гонконга продолжает действовать спецрежим пропуска

Большинство самолётов вылетают согласно расписанию, демонстрантов в залах практически нет.

Обстановка в международном аэропорту Гонконга продолжает оставаться спокойной после того, как администрация здания ввела специальный режим пропуска в здание, который будет действовать "до дальнейшего уведомления", сообщает ТАСС.

Согласно данным онлайн-табло, отдельные рейсы отменили, но их количество невелико. Большинство самолётов вылетают согласно расписанию, демонстрантов в залах практически нет.

В целях безопасности администрация аэропорта ввела строгие ограничения на вход в залы прилёта и вылета, пропуская в терминал лишь пассажиров с билетами и персонал. На всех входах стоят барьеры и пункты контроля.

Напомним, 12 августа ситуация в аэропорту Гонконга накалилась до предела: большинство рейсов были отменены, между полицией и протестующими произошли столкновения, демонстранты отказались покидать здание воздушной гавани, однако её администрация получила ордер, который позволяет выгнать митингующих. Причиной массовых протестов стал законопроект об экстрадиции.