Проверка ФСИН подтвердила факты побоев и вымогательств в "Крестах-2"

Её окончательные результаты должны быть представлены на следующей неделе, соответствующий доклад покажут главе ведомства.

Проводимая Федеральной службой исполнения наказаний проверка выявила нарушения содержания осуждённых в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, известном как "Кресты-2". Были установлены факты избиений и вымогательств денежных средств, заявил РИА "Новости" заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

— В СИЗО-1 имеются нарушения при содержании отдельных категорий лиц — как ранее отбывших наказание, так и впервые осуждённых, имеются огромные нарушения при переводе в камерные помещения лиц, которые ранее не отбывали наказание, — уточнил замглавы ФСИН.

Бояринев отметил, что также в ходе проверки удалось выявить "факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий" сотрудниками следственного изолятора. Он подчеркнул, что одна из целей проводимой проверки — оценка роли руководства УФСИН по Петербургу и Ленобласти в случившемся.

Как ожидается, результаты проверки будут представлены на следующей неделе. На основе доклада, который покажут директору ФСИН, будут выработаны мероприятия по профилактике и недопущению подобных случаев в других исправительных учреждениях страны.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в СИЗО-1 в специально отведённых для этого камерах одни заключённые по приказу администрации якобы пытают других, требуя от них деньги или определённые показания. Были опубликованы кадры, на которых один человек избивает другого битой. После этого сотрудники ФСИН и Генпрокуратуры начали проверять "Кресты-2", несколько работников следственного изолятора были отстранены от исполнения должностных обязанностей.