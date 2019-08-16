Эксперты не смогут проверить масло, которым отравились жители Ульяновска

Лабораторным исследованиям подвергнется только биологический материал пострадавших.

Анализ ядовитого масла, которым отравилось семь человек в Ульяновской области, будет проводиться постфактум, так как образцов продукта нет в наличии. Об этом в беседе с News.ru рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по региону Диляра Хакимова.

— Если бы это было производство, если это производилось большими партиями, а так сейчас все лежат, производства нет, и никто ничего не показывает. Доказуемая часть будет только по лабораторным исследованиям, — сказала Хакимова.

Отмечается, что исследован будет только биологический материал пострадавших. Напомним, масло, оказавшееся ядовитым, произвёл пенсионер из села Михайловка. Сырьё при этом он заказал из Самарской области. Предполагается, что семена для хранения были протравлены специальным химикатом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее Лайф опубликовал список пострадавших в результате массового отравления.