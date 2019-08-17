В Испании осудили ВВС страны за сближение с самолётом Шойгу

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Фото © Twitter / My Aviation World.

Читатели издания El Confidencial прокомментировали новость о сближении испанского истребителя с самолётом министра обороны России Сергея Шойгу.

В комментариях под заметкой развязалась оживлённая дискуссия, и многие из читателей выразили своё возмущение.

В нейтральных водах обычное дело — защищать самолёт, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?

Eu Eueu

Испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг

Framontano

Западные границы Российской империи не являются областями, которые затрагивают наши стратегические интересы. Россия — не конкурент, а, скорее, покупатель нашей продукции (которая сейчас гниёт в магазинах из-за бойкота ЕС)

Iturbide

Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании

Estado_De_Derecho

Ранее в пресс-службе Северо-Атлантического альянса заявили, что не знали о нахождении Шойгу на борту перехваченного лайнера.

Напомним, инцидент произошёл, когда самолёт министра обороны РФ Сергея Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 в Москву из Калининграда. К борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко. Лайф публиковал видео с места происшествия.

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