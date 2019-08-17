В Испании осудили ВВС страны за сближение с самолётом Шойгу

Читатели издания El Confidencial прокомментировали новость о сближении испанского истребителя с самолётом министра обороны России Сергея Шойгу.
В комментариях под заметкой развязалась оживлённая дискуссия, и многие из читателей выразили своё возмущение.
В нейтральных водах обычное дело — защищать самолёт, на борту которого находится руководитель такого уровня. Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?
Eu Eueu
Испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг
Framontano
Западные границы Российской империи не являются областями, которые затрагивают наши стратегические интересы. Россия — не конкурент, а, скорее, покупатель нашей продукции (которая сейчас гниёт в магазинах из-за бойкота ЕС)
Iturbide
Мы там оказались только для того, чтобы служить интересам американской империи, а не Испании
Estado_De_Derecho
Ранее в пресс-службе Северо-Атлантического альянса заявили, что не знали о нахождении Шойгу на борту перехваченного лайнера.
Напомним, инцидент произошёл, когда самолёт министра обороны РФ Сергея Шойгу следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 в Москву из Калининграда. К борту главы Минобороны России пытался приблизиться F-18, но лётчики российских истребителей оттеснили его, не позволив подойти близко. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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