Диетолог рассказала, каким должен быть идеальный рабочий перекус

Специалист пояснила, что промежутки между приёмами пищи влияют на усвоение энергии.

Несладкий йогурт и фрукты могут быть оптимальной заменой чипсов для перекусов на работе. При этом перекусывать необходимо обязательно два раза в день, заявила РИА "Новости" врач-диетолог Елена Чедия, комментируя предложение Минздрава лишить россиян чипсов и газировки на работе.

— Очень правильная инициатива, так как у нас растёт количество людей, страдающих ожирением. Самый оптимальный перекус — это фрукты или несладкий йогурт, — сказала доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования.

Она отметила, что перекусы во время работы позволят получить необходимую энергию и сохранить здоровье. Специалист пояснила, что промежутки между приёмами пищи влияют на усвоение энергии.

Ранее Лайф сообщал, что в 2018 году наибольшее число людей с ожирением в России было зарегистрировано в Курганской области. Регионом — лидером по числу несовершеннолетних жителей, страдающих ожирением, стала Ульяновская область.