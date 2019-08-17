Полиция не исключает, что одесский отель могли поджечь, чтобы скрыть убийство

Пожар в отеле "Токио стар" в Одессе мог начаться после поджога. Всего правоохранители отрабатывают три версии причины возгорания, унёсшего жизни восьми человек.

— Первая версия — возможный факт убийства, после которого был поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности. Третья версия — неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в данном отеле, — заявил в ходе брифинга начальник Главного управления Национальной полиции Одесской области Олег Бех.

По его словам, тела четырёх погибших были найдены в коридоре здания, трёх — в номерах. Тело ещё одной жертвы пожара обнаружили у входа в отель.

По предварительной информации, все восемь человек скончались от отравления угарным газом.

Как ранее сообщал Лайф, среди десяти пострадавших при пожаре граждан России нет. На кадрах из отеля, опубликованных полицией Одесской области, видно, что огонь уничтожил часть перекрытий, потолок и мебель.