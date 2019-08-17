Второго пилота севшего в кукурузном поле A321 выписали из больницы

Второго пилота самолёта Airbus A321 "Уральских авиалиний", экстренно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, выписали из больницы, сообщает ТАСС.
Как рассказал агентству генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов, госпитализированный ранее с ушибами груди Георгий Мурзин теперь будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, 15 августа самолёт "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского района Московской области. Оба двигателя лайнера, вылетевшего в Симферополь из Жуковского, отказали. По предварительной версии, в самолёт сразу после взлёта врезалась стая чаек. На борту в момент ЧП находилось более 200 пассажиров. Все выжили. Пострадали десятки человек, однако у большинства из них травмы лёгкие. Президент РФ Владимир Путин присвоил пилотам звание Героя России.
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