Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми увеличилось до 32

В Министерстве здравоохранения Пермского края уточнили информацию о количестве пострадавших при столкновении автобуса со стеной. По данным ведомства, после ДТП было госпитализировано 32 человека, в том числе 10 детей.

Один из пострадавших в аварии несовершеннолетних находится в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Также в тяжёлом состоянии находятся пятеро из 22 госпитализированных взрослых.

Сотрудники краевого СУ СК РФ проводят проверку по факту случившегося на предмет возможного оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, в Перми автобус врезался в стену магазина. В результате ЧП погибла женщина. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. Лайф публиковал видео с места трагедии.