По факту ДТП с автобусом в Перми возбуждено уголовное дело

После аварии с участием маршрутного автобуса в Перми сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Соответствующее заявление опубликовали на сайте регионального главка МВД.
— По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, — отметили в заявлении пресс-службы ведомства.
Ранее сообщалось, что компанию, чей автобус попал в аварию, проверяли в 2018 году. Тогда был зафиксирован ряд незначительных нарушений, не влияющих на безопасность.
Напомним, в Перми автобус врезался в стену магазина. В результате ЧП погибла женщина, ещё 32 человека пострадали. Возможной причиной аварии называют техническую неисправность транспортного средства. Лайф публиковал видео с места трагедии.
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