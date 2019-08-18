Посадивших самолёт в кукурузном поле пилотов предложили взять в космонавты

Пилоты обладают всеми необходимыми для работы космонавтами качествами, а именно — умением быстро и хладнокровно решать задачи чрезвычайной сложности.

Пилотам экипажа "Уральских авиалиний", которые посадили самолёт A321 в кукурузном поле в Подмосковье, должны предложить стать космонавтами. Такое мнение в беседе с изданием Ura.ru высказал руководитель челябинского отделения Русского космического общества Антон Бессонов.

— Самой высокой наградой каждому члену этого героического экипажа было бы официальное предложение от руководства госкорпорации "Роскосмос" и Центра подготовки космонавтов о подаче документов на прохождение конкурсного отбора в космонавты, — отметил Бессонов.

По мнению эксперта, пилоты доказали, что обладают всеми необходимыми для работы в космосе качествами, а именно — умением быстро, хладнокровно и правильно решать самые сложные задачи.

Напомним, что 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. По предварительной версии, в самолёт врезалась стая чаек. Данный вариант произошедшего внимательно рассмотрел Лайф в собственном расследовании.

Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.