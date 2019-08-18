Расправившийся с семьёй подросток был отличником и гордостью школы

Незадолго до трагедии он отправил своему близкому другу сообщение, в котором рассказал о том, что собирается сделать.

16-летний подросток, которого подозревают в расправе над мамой, братом, сестрой, а также дедушкой и бабушкой, хорошо учился, участвовал в олимпиадах. По словам источника Лайфа, молодого человека характеризовали положительно.

Семья, в которой рос школьник, стояла на учёте как находящаяся в социально опасном положении. Отец ушёл из семьи, платил алименты, но отношения они не поддерживали. Матери мальчика в течение некоторого времени оказывали материальную помощь. Доход был маленький — жили на пенсию дедушки и бабушки. Конфликтов не было, периодически семью навещали с проверками.

О друзьях подростка тоже отзываются хорошо. Одному из них парень прислал сообщение, в котором рассказал о намерениях расправиться с родственниками.

Как ранее писал Лайф, подросток давно планировал самоубийство. В предсмертной записке молодой человек на трёх листах написал, что уходит сам и "забирает" с собой всех родных. По факту расправы над людьми возбуждено уголовное дело.