Опубликовано видео побега "короля наркоинтернета" от сотрудников СБУ

Мужчина воспользовался моментом, когда сопровождающие отвлеклись и перестали следить за ним.

В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины. Как утверждается, на записи показан процесс прохождения досмотра в киевском аэропорту Борисполь.

Судя по кадрам, активист движения за легализацию каннабиса и основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны прошёл через рамку контроля, а после воспользовался тем, что проверяющий воздушной гавани и сотрудник СБУ отвлеклись.

Амос Дов Сильвер, долго не думая, пошёл в обратном направлении, а затем и вовсе побежал. В это время сотрудники спецслужбы не обращали никакого внимания на происходящее вокруг — один продевал ремень в джинсы, другой копался в вещах.

Напомним, Амос Дов Сильвер был арестован на Украине в марте 2019 года по запросу властей Израиля. Он находился в международном розыске по обвинению в управлении мощной преступной организацией, наладившей сбыт наркотиков с помощью соцсетей и мессенджеров. На территории Украины, США и Германии действовало по меньшей мере десять тысяч наркоторговцев.

В июле "король наркоинтернета" сообщил о своём освобождении из киевского СИЗО. 16 августа мужчину должны были выслать в Израиль, однако он сбежал во время попытки экстрадиции. Позднее Амос Дов Сильвер был задержан в одной из областей Украины. Помимо него также было задержано три сотрудника СБУ, подозреваемые в помощи в осуществлении побега. 18 августа пресс-секретарь генпрокурора Украины заявила, что Дов Сильвер со второй попытки был экстрадирован в Израиль.