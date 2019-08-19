Премьер Дании заявила, что Гренландия не продаётся

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq отметила, что Гренландия, которая находится в составе Королевства в качестве автономии, не продаётся.

— Гренландия не продаётся. Гренландия не датская. Гренландия гренландская, — заявила Фредериксен.

При этом она выразила надежду, что все разговоры о покупке острова США являются несерьёзными.

Ранее издание The Wall Streat Journal сообщило, что президент США Дональд Трамп интересуется вопросом покупки Гренландии. Советник главы Белого дома Лоуренс Кадлоу подтвердил интерес Трампа в этом вопросе. При этом в МИД Гренландии заявили, что открыты для вопросов относительно торговли с островом.