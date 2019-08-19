Отец рассказал об игромании зарубившего семью сына: Всё на "стрелялки"

По версии следствия, юноша убил бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а затем покончил с собой.

Отец 16-летнего подростка, зарубившего семью в селе Патрикеево Ульяновской области, считает одной из причин трагедии страсть сына к компьютерным играм. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

— Я ему давал денежку, бабушка тайком и при мне давала… Он, по словам его покойной матери, всё на "стрелялки" переводил… И это не только моё, это уже общее мнение, — утверждает собеседник канала.

Отец в последний раз виделся с сыном в конце мая. По его словам, юноша пообещал приехать к нему в гости до конца летних каникул.

Как ранее писал Лайф, тела двух женщин, мужчины и двух несовершеннолетних нашли в одном из домов в селе Патрикеево 18 августа. Позднее в 500 метрах от места трагедии было обнаружено тело 16-летнего подростка. По предварительной версии, молодой человек расправился с близкими, после чего совершил давно запланированное самоубийство. По факту расправы возбуждено уголовное дело. СКР назначил посмертную психиатрическую экспертизу подростка.