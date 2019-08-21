Дания назвала условие продажи Гренландии Трампу

Дания не оказалась принципиальной в своём отказе президенту США Дональду Трампу от продажи Гренландии и решила дать возможность местным жителям решить судьбу острова, сообщает Newsweek.
Принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров достанется Трампу при условии, если местные жители захотят этого. Её мнение разделил сын Марио Макс Шаумбург-Липпе.
— Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу, — заявила принцесса.
По словам королевской семьи, они хотят видеть народ Гренландии счастливыми, и если они будут рады американскому гражданству, то так тому и быть.
— Что бы они ни решили, их нужно поддержать, — пояснил принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, эксперты посчитали даже примерную стоимость такой покупки. Однако Дания заявила, что остров не продаётся.
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