Дания назвала условие продажи Гренландии Трампу

По словам королевской семьи, они хотят видеть местных жителей счастливыми, поэтому готовы уступить.

Дания не оказалась принципиальной в своём отказе президенту США Дональду Трампу от продажи Гренландии и решила дать возможность местным жителям решить судьбу острова, сообщает Newsweek.

Принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров достанется Трампу при условии, если местные жители захотят этого. Её мнение разделил сын Марио Макс Шаумбург-Липпе.

— Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу, — заявила принцесса.

По словам королевской семьи, они хотят видеть народ Гренландии счастливыми, и если они будут рады американскому гражданству, то так тому и быть.

— Что бы они ни решили, их нужно поддержать, — пояснил принц Марио Макс Шаумбург-Липпе.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии, эксперты посчитали даже примерную стоимость такой покупки. Однако Дания заявила, что остров не продаётся.