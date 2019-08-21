Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа обсудить продажу Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсудить продажу Гренландии.
— Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьера Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время, — заявил Трамп в своём твиттере.
Как уже сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп рассматривал вопрос покупки Гренландии в первую очередь из-за выгодной географии для усиления влияния в Арктике. Эксперты посчитали даже примерную стоимость такой покупки. Однако Дания заявила, что остров не продаётся.
Впрочем, позднее принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе назвала условие, при котором остров мог бы перейти Соединённым Штатам.
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