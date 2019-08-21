На Украине обиделись на Макрона после поста на русском языке о встрече с Путиным

Так, экс-спикер Рады Ирина Геращенко выразила мнение, что мир не будет воевать за их страну.

Украинские политики разочаровались, увидев пост президента Франции Эмманюэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Экс-спикер Верховной рады Украины, избранный депутат нового созыва от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своём фейсбуке заявила, что европейские лидеры "мимикрируют под Путина". При этом она признала, что мир не станет воевать за Украину, а также предположила, что к началу следующего года с России снимут санкции.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что Киеву невыгодна позиция Макрона. В том числе, по его мнению, не менее прискорбен тот факт, что вопрос "украинского кризиса" обсуждался без киевских представителей.

— К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадёт на голову. За своё счастье надо бороться, — сказал дипломат.

В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев выразил мнение насчёт нынешней политики Европы, которая приведёт к созданию "России от Владивостока до Лиссабона".

В летней резиденции французских президентов, форте Брегансон, прошла трёхчасовая встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. При этом французский лидер выразил уверенность в том, что Россия имеет европейское будущее.