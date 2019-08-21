В Дании ответили на решение Трампа отменить визит в страну

Премьер-министр отметила, что, несмотря на произошедшее, между государствами сохранятся хорошие отношения.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что она удивлена отменой президентом США Дональдом Трампом визита в Копенгаген.

— Разумеется, я удивлена и сожалею, что президент США решил отменить свой визит, — передаёт телеканал DR2 слова Фредериксен.

Она отметила, что с нетерпением ждала эту встречу и подготовка к ней шла полным ходом. Но при этом заявила, что предложение обсудить общие интересы с США остаётся в силе. Между двумя государствами сохраняются хорошие отношения, несмотря на произошедшее, добавила премьер.

Как уже сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп предложил Дании продать штатам Гренландию. Однако Дания заявила, что остров не продаётся. После этого Трамп отложил встречу с премьером королевства из-за отказа обсудить продажу острова. Позже назвали сумму, которую американский лидер собирался предложить за Гренландию.