Медведев поручил Минтруду взвесить плюсы и минусы четырёхдневной рабочей недели

Минтруду поручили проработать вопрос введения в перспективе сокращённой рабочей недели в России. Это поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают "Известия".
Отмечается, что министерству нужно взвесить плюсы и минусы, оценив последствия введения сокращённой недели для экономики, включая производительность труда и социальную сферу.
По данным СМИ, перечень поручений датирован 22 июня.
Работу над проработкой Минтруд должен вести вместе с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей.
Как уже сообщал Лайф, в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочих дней в неделе до четырёх. Также глава кабмина заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место". Впрочем, в Совфеде эту идею назвали красивой мечтой.
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