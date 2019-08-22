Медведев поручил Минтруду взвесить плюсы и минусы четырёхдневной рабочей недели

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Фото © Pixabay

Минтруду поручили проработать вопрос введения в перспективе сокращённой рабочей недели в России. Это поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают "Известия".

Отмечается, что министерству нужно взвесить плюсы и минусы, оценив последствия введения сокращённой недели для экономики, включая производительность труда и социальную сферу.

По данным СМИ, перечень поручений датирован 22 июня.

Работу над проработкой Минтруд должен вести вместе с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей.

Как уже сообщал Лайф, в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочих дней в неделе до четырёх. Также глава кабмина заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место". Впрочем, в Совфеде эту идею назвали красивой мечтой.

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