Трёх уральских полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в автозаке

Трём действующим сотрудникам УМВД РФ по Екатеринбургу предъявили обвинение в групповом изнасиловании девушки. Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, преступление они совершили прямо в автозаке.

По версии следствия, девушку изнасиловали в служебном авто в ночь на 18 августа. В итоге обвиняемые были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Более того, сотрудники регионального СКР обратились в суд с просьбой арестовать полицейских.

Ранее Лайф сообщал об истории с дознавательницей из Уфы, которую изнасиловали прямо на рабочем месте. В итоге правоохранители были уволены и сейчас находятся под арестом. В конце июня обвиняемые не признали свою вину в совершении преступления.