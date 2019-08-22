День флага России ярко отметили в Сочи — видео Лайфа

День национального символа России празднуют в Сочи. На площади Флага собрались сотни местных жителей и гостей города-курорта. Танцевальные коллективы выступали в костюмах цвета триколора, а все желающие сфотографировались на фоне огромного флага России.

Напомним, что 22 августа празднуется День государственного флага России. Ранее российский триколор установили в Крыму на вершине Ай-Петри, в парке Победы в Москве и на фестивале "Таврида-Арт" развернули гигантские полотнища, а вологодские спасатели погрузились с флагом в Онежское озеро.