Росгвардейцы прыгнули с флагом России с высоты 3500 метров

Спецназовцы Росгвардии совершили парашютный прыжок с высоты 3500 метров под Серпуховом и в честь Дня государственного флага развернули российский триколор.

Кроме того, росгвардейцы развернули флаг Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и флаг с символикой Центра специального назначения "Витязь". В заключение в небе появился второй флаг России — триколор размером 75 квадратных метров.

Отмечается, что в рамках патриотической акции сотрудники Росгвардии также совершили прыжки с высоты три тысячи метров с удалением от точки приземления на пять километров. При этом все спецназовцы десантировались в полной амуниции, со специальным снаряжением, оружием и боеприпасами.

Ранее Лайф писал, что 22 августа празднуется День государственного флага России. В честь этого спасатели МЧС РФ развернули флаг России на глубине 12 метров в Онежском озере, также российский флаг установили в Крыму на вершине Ай-Петри, а в парке Победы в Москве и на фестивале "Таврида-Арт" развернули гигантские триколоры.