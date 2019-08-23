Пятилетняя Зарина рассказала, как выжила в лесу без еды и воды

Пятилетняя Зарина, которую на днях нашли в лесу Нижегородской области, более трёх суток ничего не пила и не ела. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород".

Как рассказала сама дошкольница, она играла дома в телефон, пока её дядя смотрел телевизор. После того как гаджет разрядился, Зарина решила пойти в лес, где в этот момент её бабушка с дедушкой собирали грибы. Однако их девочке найти не удалось, впрочем, как и дорогу обратно.

— Она говорит, что ночью был дождь, гроза, вся намочилась, волосы сырые стали, шорты сняла, сапожки сняла, всё выбросила, в футболке одной ходила три дня и три ночи, — рассказала мать девочки Малика Мирзаева.

Когда врачи стали расспрашивать малышку о том, ела ли она в лесу чёрную смородину, ежевику или другие ягоды, девочка ответила отрицательно. Кроме того, Зарина рассказала, что не пила воду ни в реке, ни в озере.

Координатор поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин отметил, что дошкольнице очень повезло, что она избежала встречи с дикими животными и змеями.

— Там было две реки, заболоченные берега, кусты непроходимые, в лесу бурелом, высокая трава на полянах выше человеческого роста — всё было очень сложно. Было заметно присутствие медведя, кабанов, и реально были змеи, причём гадюки, натыкались на них, ос полно, — пояснил он.

Сейчас девочку перевели из отделения интенсивной терапии и реанимации в обычную палату. Несмотря на обезвоживание, ссадины и укусы насекомых, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, Зарина пошла в лес с родными, но быстро устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Когда тот отлучился в огород, ребёнок пропал. Девочку нашли спустя трое суток поисков, силами санитарной авиации её доставили в Нижний Новгород. Лайф публиковал видео спасения.