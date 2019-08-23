Медведев заявил, что при четырёхдневной рабочей неделе нельзя снижать зарплату

Введение четырёхдневной рабочей недели возможно в перспективе, но "не сию секунду", заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. При этом он добавил, что при сокращении трудовых будней должен быть сохранён уровень зарплаты.

— Нужно учесть все нюансы, связанные с запросами как работника, так и работодателя, — очевидно, что это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идёт о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением, — заявил глава правительства.

Он пояснил, что если всё-таки изменения будут, то они должны быть гибкими, а не обязательными. Но опять же должна сохраняться заработная плата, оговорённая в трудовом договоре.

Как уже сообщал Лайф, в июне в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сокращение рабочих дней в неделе до четырёх. Также глава кабмина заявил о необходимости сделать более лояльными базовые понятия "рабочий день" и "рабочее место". Впрочем, в Совфеде эту идею назвали красивой мечтой.