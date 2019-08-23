Трёх сотрудников "Крестов-2" уволили после побоев и вымогательств

Трёх сотрудников петербургских "Крестов-2" уволили после проверки, которая подтвердила факт избиений и вымогательств денег в СИЗО. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСИН.

— По результатам проверки принято решение об увольнении трёх сотрудников СИЗО-1 и привлечении к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников и руководителей следственного изолятора и УФСИН, — сообщили в ведомстве.

Материалы проверки направили в следственные органы.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в СИЗО-1 в специально отведённых для этого камерах одни заключённые по приказу администрации якобы пытают других, требуя от них деньги или определённые показания. Были опубликованы кадры, на которых один человек избивает другого битой. После этого сотрудники ФСИН и Генпрокуратуры начали проверять "Кресты-2".