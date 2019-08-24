Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом

Певица также заявила, что оставила прежний образ жизни в прошлом и в настоящий момент считает себя "самым здоровым и счастливым человеком".

Американская певица и актриса Майли Сайрус высказалась по поводу расставания с актёром Лиамом Хемсвортом. Текст с обращением к поклонникам она опубликовала на своей странице в "Инстаграме".

Комментируя недавний развод, Сайрус призналась, что много успела натворить в период бурной молодости, но ей нечего скрывать и она не станет отрицать тусовки в клубах, курение, употребление наркотиков и провокационные фотосессии.

Вместе с тем актриса подчеркнула, что, несмотря на все поступки, она не заслуживает того, чтобы её называли лгуньей и обманщицей, подозревая в изменах.

— Могу признаться во многих вещах, которые творила, но отказываюсь признать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше и говорю сейчас: я люблю его и всегда буду любить, — написала Сайрус.

Певица также заявила, что выросла, оставила прежний образ жизни в прошлом и в настоящий момент считает себя "самым здоровым и счастливым человеком".

Признание девушки встретило широкий отклик у её подписчиков, многие знаменитости, такие как супермодели Тейлор Хилл и Лили Олдридж, актриса Шейлин Вудли и певица Мадонна, также не остались безучастными и выразили свою поддержку.

Напомним, Сайрус и Хемсворт познакомились на съёмках фильма "Последняя песня" в 2009 году. В декабре 2018 года пара тайно сыграла свадьбу спустя шесть лет после помолвки. Торжественная церемония прошла в собственном доме певицы и актёра в штате Теннесси.

О расставании супругов стало известно в начале августа. Актёр заявил, что не хочет обсуждать с журналистами разрыв с супругой.