Повторную стыковку "Союза МС-14" с МКС перенесли на 27 августа

Если она пройдёт успешно, то корабль вернётся на Землю 7 сентября, как и планировалось изначально.

Повторная попытка стыковки корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией пройдёт утром 27 августа. Такое решение приняла Госкомиссия, сообщил руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв в ходе переговоров с космонавтами, которые транслирует NASA.

Напомним, изначально стыковку планировалось провести в ночь с 25 на 26 августа.

— В ночь с воскресенья на понедельник мы на "Союзе", который с "Фёдором" (робот Skybot F-850. — Прим. Лайфа), проведём некую коррекцию в интересах стыковки утром во вторник, 27 августа, — заявил Соловьёв.

По его словам, повторная попытка стыковки произойдёт в районе восьми-девяти утра по московскому времени. Соловьёв также отметил, что в случае успешной стыковки корабль вернётся на Землю 7 сентября, как и планировалось ранее.

Напомним, утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи. Также сообщалось о неких неизвестных колебаниях.