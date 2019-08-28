В Совфеде заявили, что сенаторы США занимаются самопиаром

В прошлом году российские парламентарии хотели навестить своих американских коллег, однако им вежливо намекнули, что ехать не стоит.

Сенаторы США занимаются самопиаром, заявляя об отказе в российской визе, при этом с Совфедом свой визит они не согласовывали, заявил РИА "Новости" замглавы международного комитета, председатель Комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

— Американские сенаторы занимаются самопиаром. Если они хотят приехать в Россию, то хорошо бы сначала получить приглашение, — заявил он.

Он напомнил о визовом режиме России и США. По словам Климова, если бы американские политики собирались приехать по линии российского парламента и согласовали с Совфедом или Госдумой свой визит, то проблемы бы не возникло.

— Если они хотят приехать как туристы — это другое дело, — отметил законодатель.

Климов также напомнил, что ранее конгрессмены США не хотели общаться со своими коллегами из России. В прошлом году российская сторона хотела навестить конгрессменов в США, однако им вежливо намекнули, что ехать не стоит, рассказал замглавы комитета.

— Хотя это был ответный визит на приезд в Россию американских конгрессменов. Мы и визы не стали получать, — пояснил Климов.

Он также рассказал, что не обладает информацией о том, что в Совфеде планировали провести переговоры с коллегами из США.

Днём ранее республиканец Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе. Однако в Посольстве РФ и МИД России заявили, что американец за визой не обращался. Затем ещё один американский сенатор, представитель Демпартии Крис Мёрфи, рассказал об отказе российской стороны в визе.