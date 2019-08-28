В офисе американского сенатора Майка Ли заявили, что он пока не получил визу РФ

Все необходимые документы законодатель уже направил и теперь ждёт одобрения своего запроса.

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли планирует поездку в Россию для встречи с послом США в Москве Джоном Хантсманом, но въездную визу пока не получил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодателя.

— На данный момент сенатор Ли не получил визу, — приводит агентство комментарий пресс-службы. Там пояснили, что все необходимые документы законодатель уже направил и теперь ждёт одобрения своего запроса.

Ранее американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мёрфи выступили с утверждением, что им отказали в получении въездных виз в Россию. Оба они отмечали, что рассчитывали отправиться туда в составе двухпартийной делегации конгресса.

В МИД России отметили, что Джонсон не обращался за визой, он находится в российском стоп-листе. В российском ведомстве заявления сенатора назвали "манипуляцией информацией".

Глава Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что в Госдуме не планировали в ближайшем времени принимать делегации американских сенаторов и конгрессменов.

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