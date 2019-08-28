Посольство РФ в США ответило на обвинения от сенаторов фактами

Ранее два американских законодателя объявили, что им отказали в российской визе, хотя, как выяснилось, один из них за ней даже не обращался.

Российское посольство в США предложило американским конгрессменам вместо голословных обвинений ради самопиара заняться установлением межпарламентских связей со своими коллегами из России и других стран, а также намекнули на то, что "самоизоляцией" как раз занимаются представители Вашингтона.

В посольстве отметили, что если бы американская сторона действительно стремилась к равноправному сотрудничеству с Россией, то "они бы уже давно принимали своих коллег на Капитолийском холме", намекая на то, что именно США и начали вести диалог с помощью так называемых стоп-листов и ограничивать въезд российским чиновникам.

— Что касается глупости о том, что "Россия изолирует себя", которую высказал зачем-то сенатор Мёрфи, то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран, — говорится в сообщении дипмиссии.

В дополнение к этому тексту также прилагается карта, на которой изображены все члены Межпарламентского союза и отмечены те страны, которые не хотят входить в состав этой международной организации.

Everything we’ve previously said about @SenRonJohnson’s statement can be fully applied to @ChrisMurphyCT’s words. If U.S. legislators favored development of equal inter-parliamentary dialogue with @Russia, they would have long hosted their 🇷🇺colleagues on the Capitol Hill: https://t.co/CVoNKjLRX6 pic.twitter.com/Kn67ALQd2S — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 27 августа 2019 г.

Ранее два американских сенатора Рон Джонсон и Крис Мёрфи с разницей в несколько часов заявили, что получили отказ в получении российской визы, хотя планировали приехать в РФ в составе делегации Конгресса США на переговоры. При этом, как оказалось, первый и вовсе не обращался в российское посольство и не информировал о своих планах посетить Россию.