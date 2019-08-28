Пилотажные группы ВКС показали манёвры воздушного боя — видео

Пилотажные группы ВКС РФ "Стрижи" и "Соколы России" приняли участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) и продемонстрировали элементы ближнего манёвренного воздушного боя. Соответствующее видео опубликовал телеканал "Звезда".

Как отмечает телеканал, сначала "Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа на сверхманёвренных истребителях Су-35, после чего в небо поднялись "Стрижи". Они пролетели плотным строем на многоцелевых истребителях МиГ-29, после чего разбились по одному для атаки по целям. В боевых условиях такой приём используют для обхода систем ПВО противника.

Напомним, что МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые представляется "летающий Aurus", истребитель пятого поколения Су-57, а члены пилотажной команды "Первый полёт" представляют новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".

Всего на авиасалоне будет представлено 15 единиц стоящей на вооружении ВКС авиационной техники, среди которых последняя модификация Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также другие модели самолётов и вертолётов.

Организаторов, участников и гостей салона уже поприветствовал президент России Владимир Путин. Он назвал выставку впечатляющим и ожидаемым событием. Кроме того, глава государства успел оценить новинки российской техники и провести переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Прямую трансляцию с пресс-конференции двух мировых лидеров вёл Лайф.