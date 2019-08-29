СМИ: Олег Сенцов этапирован в Москву

Режиссёр Олег Сенцов этапирован из колонии на Ямале в Москву. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, осуждённый в России за подготовку терактов в Крыму сейчас находится в одном из столичных СИЗО.

— Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву, — сообщили агентству.

По данным ТАСС, режиссёра доставили в Москву для обмена с украинской стороной.

При этом адвокат режиссёра Дмитрий Динзе ещё недавно говорил, что не располагает информацией об этапировании своего подзащитного из колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

Напомним, 28 августа в Киеве суд освободил под личное поручительство российского журналиста Кирилла Вышинского, которого президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять на Сенцова. 42-летний Олег Сенцов был приговорён к 20-летнему сроку в ИК-8 "Белый медведь". Его признали виновным в подготовке теракта в Крыму.