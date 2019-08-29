Рада утвердила новое правительство Украины из 15 министров

Верховная рада утвердила новое правительство Украины, в которое вошли 15 министров и два вице-премьера. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ходе преобразований количество министров было сокращено в три раза. Кроме того, были объединены министерства экологии и энергетики, а также министерства экономики и аграрной политики. Министерство по делам молодёжи и спорта было в свою очередь объединено с Министерством культуры.

Министерство образования в новом правительстве возглавила депутат от президентской партии "Слуга народа" Анна Новосад, Зоряна Скалецкая назначена министром здравоохранения, Денис Малюська возглавит Министерство юстиции, а министром инфраструктуры вместо Илона Маска стал Владислав Криклий. Кроме того, ранее были утверждены главы МИД и Минобороны.

Примечательно, что Арсен Аваков, отставки которого требовали тысячи украинцев, пост главы Министерства внутренних дел сохранил.

За утверждение нового правительства в этом составе проголосовал 281 депутат при 226 необходимых.