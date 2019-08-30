Эрдоган заявил о переговорах с Россией о покупке Су-57

Анкара и Москва ведут переговоры о поставках новейших российских истребителей Су-57. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают... Если США не изменят свою позицию [по поставкам истребителей F-35], мы будем искать выход, — отметил турецкий лидер.

Напомним, о возможной покупке российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 Эрдоган заявил на МАКС-2019. В ходе визита на авиасалон президент РФ Владимир Путин показал турецкому коллеге новейший российский истребитель, в итоге Эрдоган поинтересовался возможностью его покупки.