Эрдоган заявил о возможной покупке российских истребителей Су-35 и Су-57

По словам турецкого лидера, для окончательного решения о сделке с Россией необходимо дождаться решения США по поставкам F-35.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. Об этом турецкий лидер заявил журналистам, отвечая на вопрос о возможности приобретения российских военных самолётов после его визита на авиасалон МАКС-2019 в России.

— Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали. После того как узнаем окончательное решение США [по F-35], будем делать собственные шаги. У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Всё будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой, — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Как уже сообщал Лайф, сегодня во время Международного авиационно-космического салона — 2019 Путин показал Эрдогану новейший российский самолёт пятого поколения Су-57. В итоге турецкий лидер поинтересовался возможностью покупки истребителя.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что в связи с покупкой Анкарой российских систем С-400 Турция перестанет быть участником программы по совместной разработке истребителей-бомбардировщиков F-35. Сворачивание проекта сотрудничества планируется осуществить в марте 2020 года.