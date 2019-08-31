Задушившая годовалого сына мать назвала причину убийства

Судя по всему, женщина находится в шоке — она рассказывает о произошедшем дрожащим и сбивчивым голосом.

Жительница башкирского села Исмаилово рассказала, почему задушила и закопала своего годовалого сына. 28-летняя женщина на следственном эксперименте подробно показала, как разворачивались события в ту трагическую ночь.

— Чтобы он не был голодным, чтобы он не плакал... Всё это время я говорила ему, что всё будет хорошо, — говорит женщина, держа трясущимися руками завёрнутую в одеяло куклу.

Как сообщал Лайф, в течение двух дней жители Башкирии искали мальчика Тимура, который пропал при загадочных обстоятельствах. Мать утверждала, что малыш ночью исчез из своей колыбели. Сегодня утром стало известно, что мать мальчика призналась в его убийстве и показала место захоронения.

Её направили на прохождение психиатрической экспертизы, потому что появились сомнения в её адекватности.