18-летняя американка оказалась в коме и чуть не умерла из-за вейпа

Самочувствие Мэдди становилось всё хуже и хуже, но она никак не связывала это с вредной привычкой.

18-летняя девушка из США Мэдди Нельсон едва не умерла из-за того, что курила вейп на протяжении трёх лет. Чтобы спасти её жизнь, врачам пришлось ввести девушку в медикаментозную кому.

По данным The Sun, самочувствие Мэдди становилось всё хуже и хуже, но она никак не связывала это со своей вредной привычкой. Началось всё с постоянной тошноты, а потом у девушки возникли серьёзные боли в спине и почках и резко подскочила температура.

Когда девушка уже не могла дышать сама, её отправили в реанимацию. Затем состояние Мэдди поменялось с тяжёлого до потенциально смертельного, и врачи приняли решение ввести её в искусственную кому, чтобы выиграть время на лечение.

Рентген показал, что лёгкие девушки серьёзно повреждены, у неё выявили острую эозинофильную пневмонию. Оказалось, что жидкость, скопившаяся в лёгких, стала "идеальной средой для роста бактерий и зарождения инфекции". По мнению медиков, уровень влаги в лёгких девушки возрос именно из-за вейпа.

Сейчас Мэдди уже вывели из комы. Она может дышать и есть и чувствует себя нормально, но медики не могут точно сказать, сможет ли она восстановиться полностью.

Напомним, ранее в США зарегистрировали первую смерть от курения электронных сигарет, а до этого вейпом отравилось сразу более 20 американцев.

К слову, в Кабмине РФ поддержали идею подвести электронные сигареты под антитабачный закон.

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