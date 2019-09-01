В Башкирии арестовали задушившую годовалого сына мать

Женщина утверждала, что малыш ночью исчез из своей колыбели, но позже созналась в его убийстве.

Дюртюлинский районный суд Башкирии арестовал 28-летнюю женщину, которая призналась в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в региональном следственном главке СКР.

— Предъявлено обвинение 28-летней жительнице Дюртюлинского района в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Убийство малолетнего". Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в управлении.

Как сообщал Лайф, в течение двух дней жители Башкирии искали мальчика Тимура, который пропал при загадочных обстоятельствах. Мать утверждала, что малыш ночью исчез из своей колыбели. Однако затем мать мальчика призналась в его убийстве и показала место захоронения. Женщина рассказала, почему пошла на чудовищное преступление.

Её направили на прохождение психиатрической экспертизы, потому что появились сомнения в её адекватности.