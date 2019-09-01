В столичном парке на аттракционе пострадало двое детей

В столичном Делегатском парке, недалеко от Садового кольца, два ребёнка получили травмы на аттракционе "Тарзанка".
Как стало известно Лайфу, 7-летнего мальчика уже увезли в Морозовскую больницу. 12-летнему оказали медицинскую помощь на месте.
Напомним, в начале лета в московском парке "Сокольники" выпали из кабинки аттракциона "Колобок".подростка получили ушибы мягких тканей, третий — лёгкое сотрясение головного мозга. СК РФ возбудил дело по факту травмирования детей в ЧП. В Москве после этого решили провести внеплановые проверки аттракционов.
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