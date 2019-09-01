В столичном парке на аттракционе пострадало двое детей

745

Фото © L!FE  

Одного мальчика увезли в больницу, а второму медики оказали помощь на месте происшествия.

<p>Фото © L!FE</p>

В столичном Делегатском парке, недалеко от Садового кольца, два ребёнка получили травмы на аттракционе "Тарзанка".

Как стало известно Лайфу, 7-летнего мальчика уже увезли в Морозовскую больницу. 12-летнему оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, в начале лета в московском парке "Сокольники" дети выпали из кабинки аттракциона "Колобок". Два подростка получили ушибы мягких тканей, третий — лёгкое сотрясение головного мозга. СК РФ возбудил дело по факту травмирования детей в ЧП. В Москве после этого решили провести внеплановые проверки аттракционов.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×