Медведев распорядился выделить средства на "Фризиум" для тяжелобольных детей

В России производство необходимых препаратов планируется наладить до конца 2023 года.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить деньги из резервного фонда на покупку лекарств для детей с хроническими заболеваниями. Об этом глава правительства написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это распоряжение также даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в Россию такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, которые у нас не производятся, а также клобазам ("Фризиум". — Прим. Лайфа), — написал Медведев.

Премьер отметил, что это позволит нуждающимся детям получить качественное обезболивание. Также глава правительства сообщил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы до конца 2023 года наладить в России выпуск необходимых препаратов.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по факту покупки жительницей Москвы 600 таблеток "Фризиума" для своего сына. Впоследствии прокуратура закрыла дело как незаконное и необоснованное. Министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала причины исчезновения "Фризиума" с российского рынка.