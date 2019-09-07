Нидерланды пытались помешать Украине передать свидетеля по делу MH17 России

Владимир Цемах вместе с другими российскими участниками обмена между Москвой и Киевом сегодня прибыл в РФ.

Нидерланды неоднократно вели переговоры на высшем уровне с Киевом для того, чтобы не допустить передачи России бывшего командира одного из подразделений ПВО ДНР Владимира Цемаха, рассказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме к парламенту страны.

По словам главы МИД, прокуратура Нидерландов настаивала на том, чтобы Цемах был доступен следователям, которые ведут дело о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Также министр заявил, что украинским властям пришлось отложить выдачу российских заключённых, чтобы следствие могло провести допрос "свидетеля" ещё раз.

Украинские власти считают Цемаха свидетелем по делу о крушении самолёта в Донбассе. Два дня назад Апелляционный суд Киева отменил арест экс-командира. Сегодня самолёты с освобождёнными украинцами и россиянами, в числе которых был Цемах, приземлились в Киеве и Москве. В Правительстве Нидерландов выразили сожаление из-за передачи свидетеля РФ.