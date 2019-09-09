Суд продлил арест обвиняемому в убийстве стюардессы в Новой Москве

Щербинский суд Москвы продлил арест обвиняемому в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой — Никите Енину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Мишонов.

— Щербинский суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моего подзащитного Никиты Енина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Срок ареста ему продлён до 10 октября 2019 года, — заявил собеседник агентства.

По словам правозащитника, следствие назначило амбулаторную психолого-психиатрическую судебную экспертизу в отношении Енина. При этом Мишонов счёл проведение данной процедуры амбулаторно нецелесообразным и отметил, что защита будет добиваться проведения экспертизы в стационаре в институте им. Сербского.

Напомним, 10 июля в отеле "Внуково-вилладж" в Новой Москве было обнаружено тело 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Через два дня правоохранители задержали 25-летнего Никиту Енина. Молодой человек признался в содеянном, заявив правоохранителям, что задушил девушку из ревности в ходе ссоры на почве измен.